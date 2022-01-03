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В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за омикрон-штамма

В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за омикрон-штамма Первые два случая смерти в связи со штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Республике Корее. Как сообщает Report, об этом передает агентство "Рёнхап" со ссылкой на органы здравоохранения.
Другие страны
3 января 2022 г. 09:36
В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за омикрон-штамма

Первые два случая смерти в связи со штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Республике Корее. Как сообщает Report, об этом передает агентство "Рёнхап" со ссылкой на органы здравоохранения.

"Органы здравоохранения в Кванджу, в 329 километрах к югу от Сеула, заявили, что тесты двоих недавно скончавшихся больных коронавирусом в городе, обоим за 90 лет, посмертно показали положительный результат на штамм "омикрон"... Как сообщается, это первые случаи смерти в связи со штаммом "омикрон" в Южной Корее", - говорится в сообщении агентства, опубликованном сегодня.

Отмечается, что пациенты скончались на прошлой неделе.

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