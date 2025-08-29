В Южной Корее не рассчитывают на проведение саммита с КНДР
- 29 августа, 2025
- 07:19
Советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак заявил, что общественности не следует испытывать больших надежд по поводу возможности проведения саммита с КНДР.
Как передает Report, об этом сообщает южнокорейская станция CBS.
"Думаю, что конструктивно было бы не надеяться слишком сильно на возможность реализации диалога", - сказал он.
По словам советника, Пекин очень пассивен и негативно настроен, а завышенные ожидания не помогут получить ответ от Северной Кореи. Ви Сон Лак считает, что в существующей ситуации следует спокойно ждать реакции.
Отметим, что 25 августа президент США Дональд Трамп во время встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей.
