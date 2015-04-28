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    ​В результате столкновения поездов в ЮАР есть погибшие и раненые

    Скончался сотрудник охраны, 240 человек получили травмы

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух пригородных поездов в южноафриканском городе Йоханнесбурге 240 человек получили ранения. 

    Как отмечает Report  со ссылкой на агентство Anadolu, инцидент произошел в утреннее время в час пик рейсов поездов, когда один состав еще стоял на станции Денвер недалеко от Йоханнесбурга, а прибывающий из Претории поезд врезался ему в хвостовой вагон.

    Скончался сотрудник охраны, 240 человек получили травмы. Раненые госпитализированы.

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