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    В японском Кобе произошла стрельба, один человек погиб

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 11:39
    В японском Кобе произошла стрельба, один человек погиб

    В японской префектуре Хёго произошла стрельба, в результате чего погиб один человек.

    Как передает Report, об этом сообщают японские медиа со ссылкой на местную полицию.

    Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кобе слышны звуки стрельбы. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, которого доставили в больницу. Позже он скончался.

    Кроме того, в данном городе произошла еще один инцидент со стрельбой, в результате которого один человек получил ранения.

    Полиция задержала пожилого человека, который предположительно владеет информацией об обстоятельствах произошедшего.

    Стрельба Япония
    MiniBoss
    MiniBoss

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