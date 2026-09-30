В японском Кобе произошла стрельба, один человек погиб
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 11:39
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В японской префектуре Хёго произошла стрельба, в результате чего погиб один человек.
Как передает Report, об этом сообщают японские медиа со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кобе слышны звуки стрельбы. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, которого доставили в больницу. Позже он скончался.
Кроме того, в данном городе произошла еще один инцидент со стрельбой, в результате которого один человек получил ранения.
Полиция задержала пожилого человека, который предположительно владеет информацией об обстоятельствах произошедшего.
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