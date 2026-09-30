В японском Кобе произошла стрельба, один человек погиб

В японской префектуре Хёго произошла стрельба, в результате чего погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщают японские медиа со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кобе слышны звуки стрельбы. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, которого доставили в больницу. Позже он скончался.

Кроме того, в данном городе произошла еще один инцидент со стрельбой, в результате которого один человек получил ранения.

Полиция задержала пожилого человека, который предположительно владеет информацией об обстоятельствах произошедшего.