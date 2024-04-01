В Японии в возрасте 28 лет умерла старейшая в стране панда

Панда по имени Тан-Тан, родившаяся в Китае в 1995 году и находившаяся в зоопарке города Кобе с лета 2000 года, умерла в возрасте 28 лет.

Панда по имени Тан-Тан, родившаяся в Китае в 1995 году и находившаяся в зоопарке города Кобе с лета 2000 года, умерла в возрасте 28 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила администрация зоопарка.

Отмечается, что в ходе регулярной проверки в марте 2024 года у бамбукового медведя было выявлено ухудшение обнаруженного ранее сердечного заболевания, сформировавшегося из-за пожилого возраста. По оценкам зоологов, 28 лет для панды равносильно 100 годам человеческой жизни. В зоопарке города Кобе Тан-Тан провела 23,5 года.

Изначально предполагалось, что панда вернется на родину в Китай в 2020 году, когда истекал срок ее аренды японским зоопарком, однако из-за пандемии коронавируса и отмены прямого авиасообщения между Японией и Китаем возвращение пришлось отложить.