В Японии из-за жары госпитализировали почти тысячу человек

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Почти тысяча человек госпитализирована за неделю из-за жары, установившейся на значительной территории Японии, почти половина из пострадавших – люди старше 65 лет. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в управлении пожарной охраны Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи.

Наибольшее число пострадавших — в Токио и в префектурах Аити, Осака, Хёго, Саитама и Канагава.

По данным главного метеорологического агентства Японии, жаркая погода сохранится в ближайшие дни на большей территории страны.