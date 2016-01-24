​В Японии из-за снегопадов погибли пять человек

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Пять человек погибли из-за снегопадов на западе и юге Японии, около 100 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо.

В западных районах Японии в воскресенье отмечены рекордно низкие температуры и обильные снегопады. Впервые с 1901 года на субтропическом острове Амами-Осима выпал снег. В последний раз снег здесь выпадал 12 февраля 1901 года.

На юго-западную часть Японии в эти выходные обрушились снегопады и похолодание. Здесь в ДТП и от падений пострадало около 100 человек, три человека погибли, сообщило агентство Киодо. На южном острове Кюсю, где снег – редкость, в городе Нагасаки выпало 16 сантиметров осадков, что является рекордом для этого города, а в Кагосиме – 10 сантиметров.

В префектуре Ниигата на западном побережье основного острова Кюсю пожилые муж и жена упали в отводной канал во время расчистки снега, оба погибли.

Ранее сообщалось об отмене 166 авиарейсов в направлении городов, расположенных в юго-западной части страны из-за снегопадов. Семь авиакомпаний на своих официальных сайтах утром в воскресенье сообщили об отмене полетов в районы Кинки, на остров Сикоку и на Кюсю.

Синоптики предупреждают, что снегопады продлятся до понедельника. За сутки на юго-западе страны прогнозируется выпадение от 30 до 100 сантиметров снега.