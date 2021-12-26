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В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 100 авиарейсов

В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 100 авиарейсов По меньшей мере 106 внутренних авиарейсов отменены в Японии из-за сильных снегопадов, которые с вечера субботы охватили ряд районов страны на побережье Японского моря.
Другие страны
26 декабря 2021 г. 15:38
В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 100 авиарейсов

По меньшей мере 106 внутренних авиарейсов отменены в Японии из-за сильных снегопадов, которые с вечера субботы охватили ряд районов страны на побережье Японского моря.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Так, за ночь в центральной префектуре Ниигата выпало порядка 90 см снега, в северной префектуре Хоккайдо - 40 см. В ряде районов также зафиксирован сильный ветер с порывами до 35 м в секунду. Власти призывают жителей побережья и соседних префектур без необходимости не покидать свои дома во избежание переохлаждений и ДТП.

Ожидается, что непогода продлится до вторника. Кроме того, холодный фронт со снегопадами может продвинуться вглубь территории Японии.

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