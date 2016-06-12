​В Японии гидроцикл столкнулся с лодкой, есть жертвы

Баку. 12 Июня. REPORT.AZ/ Гидроцикл столкнулся с лодкой, в которой находились пять человек, включая четверых детей, на японской реке Кисо (префектура Гифу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Отмечается, что все находившиеся в лодке доставлены в больницу. Один ребенок находится в состоянии "остановки сердца и легких" - так в Японии называют клиническую смерть, которую имеют право констатировать только медицинские работники, но не спасатели. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.