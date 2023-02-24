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В Японии анонсировали новые санкции против РФ и визит премьера в Украину

В Японии анонсировали новые санкции против РФ и визит премьера в Украину Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует посетить Украину.
Другие страны
24 февраля 2023 г. 17:51
В Японии анонсировали новые санкции против РФ и визит премьера в Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует посетить Украину.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japantimes.

Кисида выразил надежду на то, что в скором времени посетит Украину, поскольку он единственный лидер G7, который не побывал в Киеве с начала полномасштабных боевых действий.

"24 февраля - это день, который мы никогда не забудем. Этот день нельзя забывать", - сказал он.

Кроме того, японский премьер рассказал, что его страна вскоре представит новые варианты санкций для обсуждения во время онлайн-конференции G7. Он также отметил, что Китай может оказать военную помощь Москве.

"Я считаю, что важно отправить четкое сообщение международному сообществу в тесном сотрудничестве с G7 и другими заинтересованными странами", - сказал Кисида.

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Версия на английском языке Japan announces new sanctions against Russia, prime minister's visit to Ukraine

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