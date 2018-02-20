В Японии американский истребитель загорелся в воздухе

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ На базирующемся в Японии истребителе США F-16 в воздухе загорелся двигатель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

По данным минобороны, истребитель вылетел с базы приписки Мисава в префектуре Аомори. После того, как у самолета загорелся двигатель, он сбросил два топливных бака в озеро Огавара, а затем возвратился на базу.

Данных о пострадавших нет. По свидетельству рыбаков, занимавшихся промыслом моллюсков, баки упали на расстоянии 400 метров от одной из шхун, подняв столб воды высотой до 15 метров. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов.