​В Японии 1,7 тыс. человек провели ночь в аэропорту из-за тайфуна

В Японии не менее 1,7 тыс. человек провели ночь в аэропорту города Осака из-за отмены рейсов в связи с тайфуном "Кроса".

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает агентство Киодо.

Администрация воздушной гавани выдавала пассажирам бесплатную воду и спальные мешки, люди были вынуждены спать на полу. В четверг в аэропорту отменили около 250 рейсов.

В результате буйства стихии один человек в Японии погиб, еще 49 пострадали.

Сейчас тайфун движется в сторону острова Хоккайдо, скорость ветра составляет около 25 м/с.