В Венесуэле задержан один из лидеров оппозиции

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ Замглавы правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо объявил в понедельник о задержании одного из лидеров оппозиции от партии "Народная воля" Йона Гойкоэчеа.

Как передает Report, Гойкоэчеа стал вторым лидером "Народной воли" (крупная партия в составе оппозиционной коалиции "Круглый стол демократического единства"), задержанным в Венесуэле.

В сентябре 2015 года другой лидер движения Леопольдо Лопес был приговорен почти к 14 годам тюрьмы за подстрекательства к нарушению общественного порядка и причинение ущерба собственности в ходе антиправительственных выступлений в феврале и марте 2014 года.

"Он был задержан, и у него нашли шнуры для подрыва взрывчатки, этого господина в течение долгих лет готовила североамериканская империя", — приводит портал Noticias24 заявление Кабельо на встрече со сторонниками в городе Баринас.

По словам Кабельо, у оппозиционного лидера могли закончиться деньги, в связи с чем он мог согласиться на участие в антиправительственных действиях.

На 1 сентября оппозиция наметила крупные акции протеста с требованием назначить дату референдума о прекращении полномочий президента Николаса Мадуро.