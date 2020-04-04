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В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 708 человек

​В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 708 человек

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В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 708 человек, общее число заболевших возросло до 41 903 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения минздрава страны.

"По данным на 9:00 (12:00 бакинское время) 4 апреля, были проверены 183,19 тысячи человек, из которых у 41 903 человек подтвержден диагноз. По данным на 17:00 (20:00 бакинское время) 3 апреля, из тех, кто был госпитализирован с коронавирусом, умерли 4 313 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Отмети, что оба показателя – и числа заражений, и смертности - растут пятый день подряд.

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