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В Великобритании выявили семь новых случаев оспы обезьян

В Великобритании выявили семь новых случаев оспы обезьян Число подтвержденных в Великобритании случаев заражения оспой обезьян выросло за сутки на 7, тем самым достигнув 78.
Другие страны
25 мая 2022 г. 20:56
В Великобритании выявили семь новых случаев оспы обезьян

Число подтвержденных в Великобритании случаев заражения оспой обезьян выросло за сутки на 7, тем самым достигнув 78.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

Это самый низкий ежедневный прирост числа инфицированных на этой неделе. В понедельник сообщалось о 36 новых случаях, во вторник - о 14.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Помимо Великобритании, за последнее время случаи заражения были зарегистрированы в Австралии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

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Версия на английском языке UK confirms seven new cases of monkeypox

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