В Великобритании усиливают охрану королевских дворцов из-за угрозы терактов

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Британские власти продолжают усиливать меры безопасности в связи с ростом террористической угрозы. Теперь члены королевской гвардии, которые ежедневно проводят красочную церемонию смены караула, будут переведены за железную ограду охраняемых ими объектов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечает электронная версия газеты Daily Telegraph. Такое решение было принято Букингемским дворцом и столичной полицией после анализа инцидента, когда в августе в Канаде от рук экстремиста погиб солдат, "стоявший на посту общенационального памятника погибшим". Одновременно, по мнению спецслужб, в Великобритании "существенно возросла" террористическая угроза из-за возвращения в королевство исламистов, которые воевали в рядах радикальных группировок в Сирии и Ираке.

На фоне канадского инцидента в Великобритании уже была повышена с "существенной" до "серьезной" (четвертая по пятибалльной шкале) степень угрозы от международного терроризма. По данным МВД, только в этом году спецслужбы и полиция предотвратили пять терактов и арестовали 270 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.