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    В Великобритании произошло землетрясение магнитудой 4,7

    Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Великобритании в субботу.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки были зафиксированы в 14.31 по времени UTC (18:31 по бакинскому времени) в 49 километрах к северо-западу от столицы Уэльса Кардиффа. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

    Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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