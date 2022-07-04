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В Великобритании блокируют трассы в знак протеста против роста цен на бензин

В Великобритании блокируют трассы в знак протеста против роста цен на бензин Протестующие блокируют движение по основным автомобильным трассам в разных частях Великобритании в знак протеста против роста цен на топливо.
Другие страны
4 июля 2022 г. 14:28
В Великобритании блокируют трассы в знак протеста против роста цен на бензин

Протестующие блокируют движение по основным автомобильным трассам в разных частях Великобритании в знак протеста против роста цен на топливо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph.

Подчеркивается, что в результате действий демонстрантов с самого утра оказалось затруднено движение по трассе M4, связывающей Лондон с юго-западной частью Уэльса. Похожие акции, как ожидается, также пройдут на севере и юго-востоке Англии - в Йоркшире и Эссексе. На этом фоне британские власти призвали автолюбителей оставаться по возможности дома, предупредив о риске серьезных заторов и в целом нарушения привычных маршрутов.

В настоящее время средняя стоимость бензина в Великобритании составляет примерно £1,91 (2,31 долларов США) за литр, хотя еще год назад цена была на уровне £1,29 за литр.

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