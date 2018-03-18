В Великобритании автомобиль въехал в ночной клуб

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Автомобиль в ночь на воскресенье въехал на территорию ночного клуба в британском городе Грейвзенд, графство Кент, 13 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила полиция графства.

"Подтверждено, что 13 человек получили ранения после инцидента, в ходе которого автомобиль въехал в ночной клуб в Грейвзенд прошлой ночью. Примите к сведению, пожалуйста, что этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", — сообщается в официальном Twitter-аккаунте полиции.