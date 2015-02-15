В Вашингтоне сотни человек протестовали против полицейского произвола

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Более 500 человек вышли на улицы Вашингтона в знак протеста против полицейского произвола и убийства бездомного мексиканского происхождения Антонио Самбрано-Монтеса. Об этом Reportсо ссылкой на издание Газета.Ru.

12 февраля сотрудники полиции американского города Паско застрелили мужчину, который швырял в них камни. Причем свидетели заявляют, что в мужчину стреляли, когда он убегал от офицеров.

Как отмечается, инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Видео получило широкое распространение в социальных сетях. Смерть мексиканца вызвала бурные эмоции среди латиноамериканского населения.

Отмечается, что на акции также присутствовали американцы, выступающие в поддержку сотрудников полиции. Активисты принесли с собой стулья. По их мнению, нельзя выдвигать обвинения до финального судебного заключения.