В Валенсии вновь объявили максимальный уровень погодной опасности

Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) вновь объявило максимальный уровень погодной опасности в провинции Валенсия, уже серьезно пострадавшей от сильных наводнений нынешней осенью.

Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) вновь объявило максимальный уровень погодной опасности в провинции Валенсия, уже серьезно пострадавшей от сильных наводнений нынешней осенью.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении агентства в соцсети X.

"Красный уровень опасности в провинции Валенсия (литоральные зоны). За четыре-пять часов может накопиться более 180 литров на квадратный метр. Опасность чрезвычайна. Избегайте путешествий. Могут произойти разливы рек и наводнения", - отмечает ведомство.



Ранее сообщалось, что красный уровень опасности из-за дождей был объявлен в Андалусии и Каталонии. Так, на фоне ухудшения погодных условий власти страны эвакуировали почти 3 тысячи человек, проживающих в прибрежных зонах провинции Малага.

Напомним, что сильные ливни прошли в разных регионах Испании 29 октября. Число погибших в результате наводнений превысило 220 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.