В Узбекистане представлен третий кандидат в президенты

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Политический совет социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") выдвинул председателя партии Наримона Умарова кандидатом в президенты Узбекистана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, партия после этого обратится в ЦИК с просьбой о регистрации своего кандидата на выборах.

Накануне политсовет Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинул в кандидаты на предстоящие выборы главы республики временно исполняющего обязанности президента, премьер-министра Шавката Мирзиёева, а пленум Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - заместителя спикера законодательной (нижней) палаты парламента Сарвара Отамурадова. Эти кандидатуры планируется утвердить на съездах 14 и 15 октября.