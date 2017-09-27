В Украине усилена охрана военных объектов

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сухопутные войска Вооруженных сил Украины усилили охрану находящихся в их ведении военных объектов.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Украины.

Согласно сообщению, личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и обеспечению охраны, согласно военным статутам, имеет право применять оружие.

Граждан также призвали сообщать о подозрительных лицах возле военных объектов или мест дислоцирования войск.

Отметим, что 26 сентября в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тыс. тонн боеприпасов. По информации Генштаба Украины, пожар в общей сложности охватил 10% складов.

Военная прокуратура центрального региона Украины возбудила уголовное дело по факту совершения диверсии.