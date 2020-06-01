​В Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя COVID-19

В ставшем очагом эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 китайском городе Ухань в провинции Хубэй впервые за сутки не выявили ни одного бессимптомного носителя.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

"Тридцать первого мая в Ухане было проведено более 60 тысяч тестов на нуклеиновую кислоту, бессимптомных носителей выявлено не было. Впервые с момента публикации данных о бессимптомных носителях в Ухане за сутки прирост новых случаев бессимптомного прохождения болезни равен нулю", - говорится в сообщении.

Комитет подчеркивает, что это стало значимым результатом массового тестирования городского населения.

Напомним, что Оперативный штаб Уханя по борьбе с коронавирусной инфекцией ранее дал указание в течение 10 дней провести скрининг всего населения на COVID-19, после того как в городе были выявлены новые случаи заражения. Массовое тестирование началось 14 мая. За 10 дней, с 14 по 23 мая, в городе с населением около 10 миллионов человек провели 6 574 093 теста на COVID-19. За этот период медики выявили 189 бессимптомных носителей вируса.

Решение о массовом тестировании было принято после того, как в 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также выявлено 16 бессимптомных носителей, при этом все случаи были локальными, через сутки у пятерых из них проявились клинические признаки болезни, они были переквалифицированы в подтвержденные случаи. Чтобы развеять страхи в обществе и оценить масштаб эпидемии власти решили провести массовый скрининг на наличие инфекции.