В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Перу погибли более 10 человек

На юге Перу в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком на автодороге Арекипа - Пуно погибли 13 человек.

Как передает Report, об этом сообщило местное издание Diario Correo со ссылкой на данные полиции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 178-м километре трассы, в районе Сан-Антонио-де-Чука, расположенном в департаменте Арекипа. Как уточняет газета, 11 человек скончались непосредственно на месте аварии. Еще двое раненых не дожили до госпитализации и умерли при транспортировке в медицинское учреждение.

Выяснением обстоятельств и причин произошедшей аварии занимаются полицейские департамента Арекипа при участии прокуратуры.