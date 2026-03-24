В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Перу погибли более 10 человек
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 05:39
На юге Перу в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком на автодороге Арекипа - Пуно погибли 13 человек.
Как передает Report, об этом сообщило местное издание Diario Correo со ссылкой на данные полиции.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 178-м километре трассы, в районе Сан-Антонио-де-Чука, расположенном в департаменте Арекипа. Как уточняет газета, 11 человек скончались непосредственно на месте аварии. Еще двое раненых не дожили до госпитализации и умерли при транспортировке в медицинское учреждение.
Выяснением обстоятельств и причин произошедшей аварии занимаются полицейские департамента Арекипа при участии прокуратуры.
