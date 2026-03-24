Peruda mikroavtobusla yük maşını toqquşub, 13 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 24 mart, 2026
- 06:07
Perunun cənubunda mikroavtobusla yük maşınının toqquşması nəticəsində 13 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə polisə istinadən yerli "Diario Correo" nəşri məlumat yayıb.
Yol-nəqliyyat hadisəsi Arekipa departamentində yerləşən San-Antonio-de-Çuka rayonunda, trasın 178-ci kilometrliyində baş verib. Qəzetin məlumatına görə, 11 nəfər hadisə yerindəcə ölüb. Daha iki yaralı xəstəxanaya aparılarkən yolda vəfat edib.
Baş vermiş qəzanın səbəbləri araşdırılır.
