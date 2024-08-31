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В турецкой Мугле нашли тело пропавшей туристки из России

В турецкой Мугле нашли тело пропавшей туристки из России Тело гражданки России Натальи Сомовой, которая пропала 17 августа в провинции Мугла в Турции, найдено 31 августа утром в лесной местности.
Другие страны
31 августа 2024 г. 17:12
В турецкой Мугле нашли тело пропавшей туристки из России

Тело гражданки России Натальи Сомовой, которая пропала 17 августа в провинции Мугла в Турции, найдено 31 августа утром в лесной местности.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил префект города Мармарис Нуруллах Кая.

"К сожалению, наши подразделения нашли сегодня утром тело. Сначала был обнаружен ее разбитый телефон в лесной местности, а после точечных поисков было найдено ее тело. Оно направлено в морг, причина смерти будет установлена после вскрытия", - сказал он.

Сообщается, что телефон россиянки был обнаружен вблизи обрыва в районе Ичмелер, а ее тело на берегу моря.

Ранее сообщалось, что 48-летняя россиянка, которая 11 августа прибыла на отдых в Турцию и 19 августа должна была вылететь в Россию, не вернулась с прогулки 17 августа. По данным камер наблюдения, утром того же дня она вышла на прогулку из отеля.

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