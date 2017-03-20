В Турции задержали трех подозреваемых по делу о теракте в Берлине

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Турецкая полиция задержала трех граждан Германии ливанского происхождения, которые, как подозревают правоохранители, причастны к теракту в Берлине 19 декабря прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией.

В телефоне Амри было обнаружено пять имен предполагаемых сообщников. Следствие установило, что четверо из них скрываются в Турции.