 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции полиция задержала 25 подозреваемых после обстрела в районе Антальи

    Задержанные подозреваются в повстанческой и террористической деятельности

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Турции задержали 25 подозреваемых в ходе серии спецопераций в рамках расследования ракетного обстрела трассы Кемер-Анталья.

    Как передает Report, об этом сообщаетагентство Anadolu со ссылкой на источник в полиции.

    Операции прошли по всей стране, в том числе в Стамбуле и Анкаре. Задержанные предположительно являются членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и подозреваются в повстанческой и террористической деятельности.

    Ракетный обстрел трассы Кемер-Анталья в Турции произошел в пятницу. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, три ракеты были выпущены неизвестными с гор в сторону моря. Ракеты попали в строения, принадлежащие местному рыбоперерабатывающему предприятию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi