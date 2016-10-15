В Турции полиция задержала 25 подозреваемых после обстрела в районе Антальи

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Турции задержали 25 подозреваемых в ходе серии спецопераций в рамках расследования ракетного обстрела трассы Кемер-Анталья.

Как передает Report, об этом сообщаетагентство Anadolu со ссылкой на источник в полиции.

Операции прошли по всей стране, в том числе в Стамбуле и Анкаре. Задержанные предположительно являются членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и подозреваются в повстанческой и террористической деятельности.

Ракетный обстрел трассы Кемер-Анталья в Турции произошел в пятницу. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, три ракеты были выпущены неизвестными с гор в сторону моря. Ракеты попали в строения, принадлежащие местному рыбоперерабатывающему предприятию.