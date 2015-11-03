В Турции арестованы 2 журналиста по делу о подстрекательстве к мятежу

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Суд Стамбула принял решение об аресте главного редактора журнала Nokta Джевхери Гювена и шеф-редактора отдела новостей этого издания Мурата Чапана, которые обвиняются в подстрекательстве к вооруженному антиправительственному мятежу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Ранее полиция Стамбула задержала Гювена и Чапана по обвинению в "подстрекательстве людей к совершению преступлений и к мятежу".

Поводом к их задержанию стала вышедшая в журнале публикация, посвященная итогам прошедших в Турции в воскресенье парламентских выборов. Последний номер Nokta вышел с портретом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на первой странице с подписью "Понедельник, 2 ноября: начало гражданской войны в Турции". Суд Стамбула санкционировал по требованию прокуратуры конфискацию тиража этого номера журнала.