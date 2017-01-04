В Тунисе обезврежена террористическая группировка

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Бойцы нацгвардии Туниса раскрыли террористическую ячейку из 13 человек. Все члены группировки арестованы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, ячейка была раскрыта в провинции Сус на востоке страны, ее участники задержаны.

Задержанные признались, что устраивали тайные собрания в местной мечети и отправили не менее 12 молодых людей в горячие точки. Они также контактировали с одной из террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой".