В Теннесси разбился одномоторный самолет

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Одномоторный самолет разбился при взлете в аэропорту в пригороде Чаттануги (штат Теннесси), погиб пилот.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

Двухместное воздушное судно упало рядом с взлетно-посадочной полосой. Никто из находившихся на земле людей не пострадал.

По данным местного издания Chattanooga Times Free Press, это уже пятая авиакатастрофа в районе данного аэропорта с 2004 года. В общей сложности погибли 11 человек.