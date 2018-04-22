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    В Теннесси разбился одномоторный самолет

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Одномоторный самолет разбился при взлете в аэропорту в пригороде Чаттануги (штат Теннесси), погиб пилот.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

    Двухместное воздушное судно упало рядом с взлетно-посадочной полосой. Никто из находившихся на земле людей не пострадал.

    По данным местного издания Chattanooga Times Free Press, это уже пятая авиакатастрофа в районе данного аэропорта с 2004 года. В общей сложности погибли 11 человек.

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