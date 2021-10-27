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В Таиланде выявили штамм коронавируса "дельта плюс"

В Таиланде выявили штамм коронавируса "дельта плюс" В Таиланде выявили штамм коронавируса "дельта плюс".
Другие страны
27 октября 2021 г. 16:54
В Таиланде выявили штамм коронавируса дельта плюс

В Таиланде выявили штамм коронавируса "дельта плюс".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выявленный в Таиланде первый случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" пока не влияет на планы правительства по открытию 1 ноября Бангкока и 16 провинций для международных путешественников.

По сообщению на брифинге глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо: "Министерство здравоохранения информировало о выявлении в Таиланде первого случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс", что вызвало опасения, поскольку этот вариант может быть более заразным, - отметила она. - Мы следим за ситуацией, в данный момент это обстоятельство не влияет на планы по открытию страны". Она уточнила, что образцы были получены от полностью выздоровевшего пациента.

С 1 ноября полностью привитые от коронавируса путешественники из 46 стран и территорий смогут прибывать в Таиланд без прохождения карантина.

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Версия на азербайджанском языке Tailandda koronavirusun “delta+” ştamı aşkarlanıb

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