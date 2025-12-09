В Таиланде из-за боевых действий на границе с Камбоджей пострадали 68 военных
- 09 декабря, 2025
- 17:21
Число военнослужащих Таиланда, пострадавших в результате боестолкновений с камбоджийскими силами на границе, возросло до 68 человек.
Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.
"В результате недавних ожесточенных столкновений Таиланд потерял четырех военных. Раненых в общей сложности 68", - сказано в сообщении.
