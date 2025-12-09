В Таиланде из-за боевых действий на границе с Камбоджей пострадали 68 военных

Число военнослужащих Таиланда, пострадавших в результате боестолкновений с камбоджийскими силами на границе, возросло до 68 человек.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

"В результате недавних ожесточенных столкновений Таиланд потерял четырех военных. Раненых в общей сложности 68", - сказано в сообщении.