    В Таиланде из-за боевых действий на границе с Камбоджей пострадали 68 военных

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 17:21
    В Таиланде из-за боевых действий на границе с Камбоджей пострадали 68 военных

    Число военнослужащих Таиланда, пострадавших в результате боестолкновений с камбоджийскими силами на границе, возросло до 68 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

    "В результате недавних ожесточенных столкновений Таиланд потерял четырех военных. Раненых в общей сложности 68", - сказано в сообщении.

