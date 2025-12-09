Tailandın 70-ə yaxın hərbçisi Kamboca ilə sərhəddə xəsarət alıb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Kamboca ilə sərhəddə hərbi əməliyyatlar nəticəsində yaralanan tailandlı hərbiçilərinin sayı 68-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Tailand Quru Qoşunlarının ikinci hərbi dairəsi sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "Son şiddətli toqquşmalar nəticəsində Tailand 4 hərbçisini itirib. Yaralıların ümumi sayı 68 nəfərdir", - məlumatda qeyd olunub.

