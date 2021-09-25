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В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт

В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт Демонстранты на востоке Cудана заявили, что перекрыли поставки по нефтепроводу, соединяющему столицу Хартум с городом Хайя, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
25 сентября 2021 г. 13:56

Демонстранты на востоке Cудана заявили, что перекрыли поставки по нефтепроводу, соединяющему столицу Хартум с городом Хайя, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В четверг группа протестующих из "Верховного совета племен беджа" пробралась в аэропорт города Порт-Судан на северо-востоке страны и прекратила работу воздушной гавани.

"Революционеры востока по решению Верховного совета перекрыли нефтепровод Хайя-Хартум", - говорится в заявлении совета на Facebook.

Также протестующие установили контроль над железнодорожной станцией города – линия ведет к побережью Красного моря, где расположен Порт-Судан и другие ключевые порты.

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