В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт

Демонстранты на востоке Cудана заявили, что перекрыли поставки по нефтепроводу, соединяющему столицу Хартум с городом Хайя, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Демонстранты на востоке Cудана заявили, что перекрыли поставки по нефтепроводу, соединяющему столицу Хартум с городом Хайя, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В четверг группа протестующих из "Верховного совета племен беджа" пробралась в аэропорт города Порт-Судан на северо-востоке страны и прекратила работу воздушной гавани.

"Революционеры востока по решению Верховного совета перекрыли нефтепровод Хайя-Хартум", - говорится в заявлении совета на Facebook.

Также протестующие установили контроль над железнодорожной станцией города – линия ведет к побережью Красного моря, где расположен Порт-Судан и другие ключевые порты.