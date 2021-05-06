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В столице Колумбии остановили вакцинацию из-за протестов

В столице Колумбии остановили вакцинацию из-за протестов Минздрав столицы Колумбии Боготы остановил работу пунктов диагностики и вакцинации против COVID-19 на фоне протестов против налоговой реформы
Другие страны
6 мая 2021 г. 03:09
В столице Колумбии остановили вакцинацию из-за протестов

Минздрав столицы Колумбии Боготы остановил работу пунктов диагностики и вакцинации против COVID-19 на фоне протестов против налоговой реформы.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил министр здравоохранения города Алехандро Гомес.

"С болью я распорядился закрыть пункты ПЦР-диагностики COVID-19, а также пункты вакцинации, которые были нашей гордостью в последние дни. Текущие условия не позволяют продолжать рабочий день, как того хотелось бы", - написал чиновник.

Решение правительства Боготы было принято после остановки работы городского пассажирского транспорта - в среду в ходе протестов манифестанты блокировали значительную часть дорог городской системы Transmilenio.

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