В столице Колумбии остановили вакцинацию из-за протестов

Минздрав столицы Колумбии Боготы остановил работу пунктов диагностики и вакцинации против COVID-19 на фоне протестов против налоговой реформы

Минздрав столицы Колумбии Боготы остановил работу пунктов диагностики и вакцинации против COVID-19 на фоне протестов против налоговой реформы.

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщил министр здравоохранения города Алехандро Гомес.

"С болью я распорядился закрыть пункты ПЦР-диагностики COVID-19, а также пункты вакцинации, которые были нашей гордостью в последние дни. Текущие условия не позволяют продолжать рабочий день, как того хотелось бы", - написал чиновник.

Решение правительства Боготы было принято после остановки работы городского пассажирского транспорта - в среду в ходе протестов манифестанты блокировали значительную часть дорог городской системы Transmilenio.