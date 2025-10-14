В столице Индонезии официально запретят продажу собачьего и кошачьего мяса

В столице Индонезии Джакарте готовятся официально запретить продажу и употребление в пищу мяса собак и кошек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил губернатор Джакарты Прамоно Анунг Вибово в ходе встречи с организацией "Индонезия без мяса собак" (DMFI).

Чиновник выразил надежду, что эта инициатива будет поддержана законодательными органами Джакарты, а также станет примером для других регионов Индонезии.

Постановление должно быть готово в течение месяца. Документ станет частью мер профилактики распространения бешенства в столичном регионе.

По данным организации "Индонезия без мяса собак", с 2013 года в Джакарту поставляется ежемесячно около 9 тыс. собак на мясо. Большая часть поставок идет из Западной Явы и Бали. Широкая кампания за запрет продаж и потребления мяса кошек и собак в Индонезии ведется организацией в 2017 года, тогда же активистам удалось добиться запрета торговли таким мясом на Бали. С тех пор инициативу поддержали многие города страны.