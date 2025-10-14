Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В столице Индонезии официально запретят продажу собачьего и кошачьего мяса

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 15:02
    В столице Индонезии официально запретят продажу собачьего и кошачьего мяса

    В столице Индонезии Джакарте готовятся официально запретить продажу и употребление в пищу мяса собак и кошек.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил губернатор Джакарты Прамоно Анунг Вибово в ходе встречи с организацией "Индонезия без мяса собак" (DMFI).

    Чиновник выразил надежду, что эта инициатива будет поддержана законодательными органами Джакарты, а также станет примером для других регионов Индонезии.

    Постановление должно быть готово в течение месяца. Документ станет частью мер профилактики распространения бешенства в столичном регионе.

    По данным организации "Индонезия без мяса собак", с 2013 года в Джакарту поставляется ежемесячно около 9 тыс. собак на мясо. Большая часть поставок идет из Западной Явы и Бали. Широкая кампания за запрет продаж и потребления мяса кошек и собак в Индонезии ведется организацией в 2017 года, тогда же активистам удалось добиться запрета торговли таким мясом на Бали. С тех пор инициативу поддержали многие города страны.

    Индонезия мясо запрет продажа животные

    Последние новости

    15:38

    BP подписала три новых контракта по проекту компрессорной станции "Шахдениз"

    Энергетика
    15:36

    Обнародована численность населения Азербайджана

    Внутренняя политика
    15:29
    Фото

    В селе Шушакенд 27 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:21
    Фото

    Официальные лица Азербайджана, Ирана и РФ ознакомились с инфраструктурой коридора Север-Юг

    Внутренняя политика
    15:02

    В столице Индонезии официально запретят продажу собачьего и кошачьего мяса

    Другие страны
    15:00

    Вагит Алекперов проинформировал Токаева об освоении месторождений "Каламкас-Море" и "Хазар"

    Энергетика
    14:56

    ММ ратифицирует соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ

    Милли Меджлис
    14:55

    Азербайджан может присоединиться к конвенции по морским средствам навигации

    Милли Меджлис
    14:51
    Фото

    Новым жителям села Тезебина вручены ключи от квартир – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей