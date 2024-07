В США заявили о попытке ИГИЛ восстановиться и увеличить атаки

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) пытается по меньшей мере удвоить количество нападений и атак, и восстановиться после своего условного "затишья" на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в соцсети Х.

В американском военном ведомстве отметили, что с января по июнь 2024 года боевики этой организации взяли на себя ответственность за совершение 153 атак в Ираке и Сирии.

"Такими темпами "ИГИЛ" намерен более чем удвоить общее количество атак, заявленных в 2023 году. Увеличение количества атак указывает на то, что "ИГИЛ" пытается восстановиться после нескольких лет снижения возможностей", - говорится в сообщении.