В США заявили о попытке ИГИЛ восстановиться и увеличить атаки
В США заявили о попытке ИГИЛ восстановиться и увеличить атакиТеррористическая организация "Исламское государство" (ИГ) пытается по меньшей мере удвоить количество нападений и атак, и восстановиться после своего условного "затишья" на Ближнем Востоке.
Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) пытается по меньшей мере удвоить количество нападений и атак, и восстановиться после своего условного "затишья" на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в соцсети Х.
В американском военном ведомстве отметили, что с января по июнь 2024 года боевики этой организации взяли на себя ответственность за совершение 153 атак в Ираке и Сирии.
"Такими темпами "ИГИЛ" намерен более чем удвоить общее количество атак, заявленных в 2023 году. Увеличение количества атак указывает на то, что "ИГИЛ" пытается восстановиться после нескольких лет снижения возможностей", - говорится в сообщении.
Defeat ISIS Mission in Iraq and Syria for January – June 2024
From January to June 2024, ISIS has claimed 153 attacks in Iraq and Syria. At this rate, ISIS is on pace to more than double the total number of attacks they claimed in 2023. The increase in attacks indicates ISIS is… pic.twitter.com/SaOBS6dkO5