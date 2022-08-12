В США заявили, что следят за ситуацией на Запорожской АЭС

Власти США продолжают внимательно следить за ситуацией на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призывают к созданию демилитаризованной зоны вокруг нее.

Власти США продолжают внимательно следить за ситуацией на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призывают к созданию демилитаризованной зоны вокруг нее.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Мы продолжаем следить за любой активностью на Запорожской АЭС. Минэнерго и Национальное управление ядерной безопасности США продолжают сообщать, что их датчики излучения продолжают передавать данные. К счастью, эти данные не указывают на какие-либо признаки повышенного или аномального уровня радиации", - заявил он.

"Ведение боев где-либо поблизости от АЭС является опасным. Мы продолжаем призывать к демилитаризации этого района и прекращению любой военной активности там. Этот вопрос обсуждался вчера в Совете Безопасности ООН, мы также контактировали по поводу ситуации на АЭС с украинским правительством", - добавил американский чиновник.