В США заявили, что следят за ситуацией на Запорожской АЭС

Власти США продолжают внимательно следить за ситуацией на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призывают к созданию демилитаризованной зоны вокруг нее.
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"Мы продолжаем следить за любой активностью на Запорожской АЭС. Минэнерго и Национальное управление ядерной безопасности США продолжают сообщать, что их датчики излучения продолжают передавать данные. К счастью, эти данные не указывают на какие-либо признаки повышенного или аномального уровня радиации", - заявил он.
"Ведение боев где-либо поблизости от АЭС является опасным. Мы продолжаем призывать к демилитаризации этого района и прекращению любой военной активности там. Этот вопрос обсуждался вчера в Совете Безопасности ООН, мы также контактировали по поводу ситуации на АЭС с украинским правительством", - добавил американский чиновник.