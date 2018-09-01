В США задержали подозреваемых в подготовке стрельбы в школах

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали пятерых человек в американском штате Нью-Мексико, которые готовились устроить стрельбу в школах, передает Report со ссылкой на RT.

По сообщению Fox News прокуроры предполагают, что данная группа людей тренировала детей, подготавливая их к нападению на школы. Они учили их обращаться с огнестрельным оружием и обучали основам тактики.

Отмечается, что во дворе подозреваемых сотрудники правоохранительных органов нашли 11 детей, родителями которых, вероятнее всего, являются сами задержанные.

Также на территории их участка были найдены останки трёхлетнего мальчика, который, скорее всего, тоже является сыном одного из задержанных.