В США задержали подозреваемого в отправке посылок со взрывчаткой

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы США задержали подозреваемого в рассылке взрывных устройств по почте.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель минюста Сара Исгур-Флорес.
"Мы можем подтвердить, что один человек находится под стражей. Мы проведем в министерстве юстиции пресс-конференцию", - написала Исгур-Флорес на странице в Twitter.
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