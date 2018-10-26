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    В США задержали подозреваемого в отправке посылок со взрывчаткой

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы США задержали подозреваемого в рассылке взрывных устройств по почте.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель минюста Сара Исгур-Флорес.

    "Мы можем подтвердить, что один человек находится под стражей. Мы проведем в министерстве юстиции пресс-конференцию", - написала Исгур-Флорес на странице в Twitter.

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