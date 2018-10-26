В США задержали подозреваемого в отправке посылок со взрывчаткой

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы США задержали подозреваемого в рассылке взрывных устройств по почте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель минюста Сара Исгур-Флорес.

"Мы можем подтвердить, что один человек находится под стражей. Мы проведем в министерстве юстиции пресс-конференцию", - написала Исгур-Флорес на странице в Twitter.