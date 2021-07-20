В США взорвался жилой дом, пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в жилом доме близ Далласа (штат Техас, США).

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в жилом доме близ Далласа (штат Техас, США).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на региональные власти.

По его сведениям, инцидент произошел в частном доме в пригороде Далласа в 01:45 по бакинскому времени. В результате взрыва здание было полностью разрушено, повреждены три близлежащих дома.

Причину взрыва следователи пока не установили.

Все пострадавшие, в том числе трое детей, были госпитализированы, информации о тяжести их состояния, а также о причинах взрыва пока не приводится.