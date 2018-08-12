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    В США в результате аварии перевернулся перевозивший десятки человек школьный автобус - ВИДЕО

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В американском штате Нью-Джерси произошло ДТП, в результате которого перевернулся школьный автобус. 

    Как передает Report, внутри транспорта в момент инцидента находились 42 человека.

    Отмечается, что среди пассажиров были как дети, так и взрослые. Они все были доставлены в больницу, при этом ни у кого из них не было зафиксировано травм, которые бы представляли угрозу для жизни.

    По данным телеканала, автобус на некоторое время заблокировал несколько полос движения.

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