В США столкнулись 19 автомобилей, десятки человек пострадали

17 января, 2019 09:29

© Sputnik https://report.az/storage/news/33077bc29462d4a34de73d5b223ddfaa/d3672af4-0b0d-4061-97a4-889367543209_292.jpg Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Южной Калифорнии из-за плохих погодных условий произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на автотрассе недалеко от Лос-Анджелеса столкнулись сразу 19 машин. В массовом ДТП пострадали 35 человек. Прибывшие на место происшествия сотрудники бригады скорой помощи оказали пострадавшим необходимую помощь.

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