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    В США столкнулись 19 автомобилей, десятки человек пострадали

    © Sputnik

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/  В Южной Калифорнии из-за плохих погодных условий произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на автотрассе недалеко от Лос-Анджелеса столкнулись сразу 19 машин.

    В массовом ДТП пострадали 35 человек. 

    Прибывшие на место происшествия сотрудники бригады скорой помощи оказали пострадавшим необходимую помощь.

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