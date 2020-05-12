​В США среди детей распространился новый вирус

Трое несовершеннолетних госпитализированы в штате Коннектикут с симптомами воспалительного синдрома, вероятно, связанного с коронавирусом.

Как передает Report, об этом 11 мая сообщил губернатор штата Нед Ламонт на пресс-конференции.

"Три таких случая зафиксированы в больнице Нью-Хейвена. Мы внимательно следим за ними. У пациентов от трех месяцев до 14 лет наблюдаются острое воспаление гланд и другие симптомы. И нас это очень тревожит", - информировал губернатор.

Губернатор соседнего штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 9 мая сообщил, что три заразившихся коронавирусом ребенка умерли в штате Нью-Йорк от осложнений, не характерных для вызываемого коронавирусом заболевания. Руководители больниц штата доложили властям о 73 случаях заболевания среди детей, которое, как они считают, может быть связано с коронавирусом. При этом его симптомы не похожи на те, с которыми сталкиваются заразившиеся люди старшего возраста.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,34 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 80 239 человек. В Коннектикуте на 33,7 тыс. зараженных приходится 3 008 жертв. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли.