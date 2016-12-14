В США собрали треть попавшей в воду нефти

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Примерно треть из попавших в воду 3 тысяч баррелей (400 тонн) нефти в американском штате Северная Дакота собран.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на официальных лиц штата.

По данным общий объем произошедшей на прошлой неделе утечки оценивается в 4,3 тысячи баррелей, при этом 3,1 тысячи баррелей попало в ручей. О происшествии стало известно 5 декабря.

Авария произошла в 240 километрах от лагеря протестующих против прокладки нефтепровода Dakota Access, и может стать еще одним важным аргументом в борьбе местных жителей и экологических активистов против проекта.

Очистке мешает низкая температура, однако она же и способствует более медленному распространению нефтяного пятна. Причина утечки пока не известна, ведется расследование.

Последние месяцы тысячи активистов из десятков организаций протестовали против строительства нефтепровода Dakota Access и добивались, чтобы он не шел по заповедным территориям, священным для индейцев. В ходе протестов в разное время были задержаны, а затем отпущены около 600 человек.