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    В США скончался экс-министр обороны, занимавший пост при президенте Никсоне

    Мелвин Лэйрд был десятым министром обороны США и занимал эту должность с 1969 по 1973 гг.

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны США Мелвин Лэйрд скончался в среду на 95-м году жизни. Пост главы Пентагона он занимал при президенте Ричарде Никсоне (1969-1974).

    Как передает Report, об этом сообщило печатное издание Milwaukee Journal Sentinel.

    Бывший конгрессмен от штата Висконсин, экс-министр обороны Мелвин Лэйрд, который был ключевой фигурой, курировавшей сокращение контингента американских войск во Вьетнаме, скончался в среду в возрасте 94 лет, отмечает журнал.

    Лэйрд был десятым министром обороны США и занимал эту должность с 1969 по 1973 гг.

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