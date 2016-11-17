В США скончался экс-министр обороны, занимавший пост при президенте Никсоне

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны США Мелвин Лэйрд скончался в среду на 95-м году жизни. Пост главы Пентагона он занимал при президенте Ричарде Никсоне (1969-1974).

Как передает Report, об этом сообщило печатное издание Milwaukee Journal Sentinel.

Бывший конгрессмен от штата Висконсин, экс-министр обороны Мелвин Лэйрд, который был ключевой фигурой, курировавшей сокращение контингента американских войск во Вьетнаме, скончался в среду в возрасте 94 лет, отмечает журнал.

Лэйрд был десятым министром обороны США и занимал эту должность с 1969 по 1973 гг.