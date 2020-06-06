В США разбился самолет, погибли 5 человек

Не менее пяти человек, включая двоих детей, погибли при крушении небольшого самолета на севере американского штата Джорджия.

Как передает Report, об этом со ссылкой на шерифа местной полиции сообщило местное подразделение телекомпании Fox.

По его данным, на борту находился пилот и четыре члена семьи, летевшие из штата Флорида в штат Индиана на похороны. Никто из них не выжил.

Как отмечает Федеральное управление гражданской авиации США, самолет попал в шторм, однако на данный момент невозможно сказать, что именно он послужил причиной трагедии. Другие подробности инцидента не приводятся.