В США провели вторые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты

ВМС США успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, первые испытания первой ступени прошли в мае.
"Программы стратегических систем ВМС успешно провели вторые испытания твердотопливного двигателя первой ступени", - говорится в релизе на сайте ВМС.
Испытания провели в Промонтори (штат Юта).
Первая ступень твердотопливного двигателя станет частью новой ракеты, полезной нагрузкой для которой будет гиперзвуковой планируемый блок - все вместе это образует гиперзвуковую ракету.